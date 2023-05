Palazzo comunale Due milioni di interventi

Tra i quattro Comuni (tre dei quali del maceratese) per i quali è stato riconosciuto un finanziamento maggiore per lavori di miglioramento sismico su edifici pubblici, sulla base di nuove stime validate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (Usr), per il fermano figura solo Sant’Elpidio a Mare al quale sono stati destinati un milione 829mila euro per interventi sul palazzo comunale. "Si dà atto che, per quanto riguarda l’intervento di miglioramento sismico del palazzo comunale di Sant’Elpidio a Mare – si legge nell’ordinanza di fine marzo firmata dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, appena pubblicata dalla Regione Marche – la nuova stima validata dall’Usr Marche per un importo pari a 2milioni di euro, che trovano copertura per 170.881 euro (finanziamento già assegnato, ndr) per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a un milione 829mila euro".

"Con questo importante finanziamento potremo recuperare e riqualificare l’intera struttura municipale. Un grandissimo risultato per tutti noi" il commento del sindaco Alessio Pignotti che ringrazia Castelli "per aver mostrato particolare sensibilità per il nostro territorio, inserendolo tra le 742 opere da realizzare nel cratere marchigiano nel nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Marche". All’ingente somma appena destinata a Sant’Elpidio a Mare, si aggiunge il finanziamento di 230mila euro destinato al recupero e rafforzamento dei due manufatti all’ingresso del cimitero. Adesso, occorre procedere speditamente secondo il cronoprogramma fissato nell’ordinanza: entro il 31 luglio devono essere avviate le procedure per l’affidamento della progettazione dell’intervento, entro il 31 dicembre, devono essere affidati i lavori per interventi di importi inferiori ai 5,3milioni di euro.

