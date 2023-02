Palazzo Gherardini In 15 per il restyling

C’è interesse intorno alla possibilità di effettuare i lavori di recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica negli spazi del palazzo Gherardini (in centro storico) e la riprova è data dalla risposta ottenuta dall’avviso pubblicato per individuare operatori intenzionati ad aggiudicarsi questo intervento per il quale c’è un finanziamento del Pnrr per 1,2 milioni di euro: sono state 15 le manifestazioni d’interesse e tutte potranno partecipare al bando per la gara d’appalto che dovrebbe essere pubblicato a breve. L’obiettivo che l’amministrazione si è posta è di far realizzare negli spazi del piano terra (quello che si affaccia sullo slargo Gherardini) e del primo piano dell’antico palazzo, il cosiddetto housing sociale, 7 alloggi sociali di dimensioni ridotte (massimo 70 mq) che potranno essere riservati, a prezzi calmierati, in via preferenziale a giovani coppie residenti, mentre altri locali più ampi possono essere destinati a usi comuni tra quanti vi abitano, oppure messi a disposizione di associazioni cittadine per iniziative aggregative. In ogni caso, l’intenzione dell’amministrazione comunale del sindaco Alessio Pignotti è di rivitalizzare il centro storico e di farlo sia attraverso un incremento della residenzialità, sia con iniziative che richiamino e attirino gente tra le antiche mura cittadine.

m. c.