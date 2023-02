Palazzo Gherardini, pubblicato il bando

I soldi, 924mila euro per l’intervento di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica del Palazzo Gherardini, in pieno centro storico (dietro il municipio) ci sono, e sono stati assegnati al Comune con fondi nazionali. Di recente, l’amministrazione comunale ha divulgato l’avviso per la manifestazione di interesse (il termine scade lunedì) relativamente a questi lavori che, tra l’altro, comportano anche la realizzazione di sette nuovi alloggi di edilizia sociali. Si tratta di un primo passo verso quell’housing sociale di cui si parlava nel programma elettorale del sindaco Alessio Pignotti e che, nel caso del Palazzo Gherardini, punta a coniugare la riqualificazione della parte superiore dell’imponente costruzione che si affaccia sulla cinta muraria (al piano inferiore insiste un’attività di ristorazione), con la possibilità di rivitalizzare una parte del centro storico grazie all’assegnazione degli alloggi che saranno realizzati in spazi da anni inutilizzati e praticamente abbandonati, riservandoli in via prioritaria a giovani e a giovani coppie a un prezzo calmierato. Si tratterà di appartamenti (tre di questi saranno recuperati negli spazi al piano terra, su vicolo Gheradini, e gli altri al primo piano), le cui superfici spaziano dai 30 ai 70 metri quadrati, ma nel progetto sono stati ipotizzati anche locali destinati ad usi comuni e alla cittadinanza.