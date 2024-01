Palazzo Magnalbò, il futuro tra pubblico e privato

Quando oltre 10 anni fa, veniva dato per assodato l’interesse di qualche investitore per l’acquisizione del Palazzo Magnalbò, la notizia era stata accolta con indubbio piacere dall’amministrazione di allora che, vedeva più che di buon occhio, la possibilità di vedere tornare a vivere un palazzo importante e imponente del centro storico, incastonato sulla cinta muraria, con i suoi 2000mq di superficie distribuiti su 5 piani. Ma poi, dell’affare non si è saputo più nulla e il palazzo Magnalbò è rimasto lì, abbandonato e con i lavori di restauro e ristrutturazione avviati e presto interrotti, per non essere più ripresi. Adesso, della sorte del palazzo Magnalbò si è tornati a parlare con una certa insistenza e c’è la forte volontà di dargli una destinazione e una nuova e qualificante identità, sia da parte dei proprietari (del maceratese) sia dell’agenzia Cardelli che ha preso a cuore la mission della vendita dell’immobile. Una operazione nella quale si sta cercando di coinvolgere più soggetti possibili, pubblici e privati che siano, intorno a un progetto ambizioso, innovativo e, soprattutto, credibile e fattibile che possa dare il giusto lustro a quegli spazi enormi, a chi ci vorrà investire, non trascurando la ricaduta positiva che potrà venirne per il centro storico. Nei giorni scorsi, proprietà e agenti immobiliari, insieme a ingegneri e architetti, hanno effettuato un accurato sopralluogo in quegli ambienti abbandonati da anni, ma non per questo meno affascinanti e suggestivi, invitando anche l’assessore Michela Romagnoli (turismo, commercio e centro storico) per ragionare intorno a possibili soluzioni utili a rivitalizzare degnamente quel palazzo. Incontri e approcci ci sono stati anche con il sindaco Alessio Pignotti, ugualmente interessato affinché si possano riaccendere le luci a quelle finestre, e che si è detto disponibile, insieme all’ufficio tecnico, a verificare anche con la Provincia se ci siano bandi che prevedano una qualche forma di finanziamento per una simile operazione. D’altra parte, gli enormi spazi ben si prestano per molteplici utilizzi che possono andare da una destinazione ricettiva con annessa ristorazione (anche pensando a una clientela di fascia alta vista l’esclusività del palazzo), a un polo culturale e museale, a sale convegni. Marisa Colibazzi