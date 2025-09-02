"Palazzo Pelagallo, pioggia e crolli"

Nuovi problemi per immobili di proprietà comunale nel centro storico di Monte Urano come di recente a Palazzo Pelagallo e alla palazzina di ingresso al cimitero. Queste le più recenti ma anche altre strutture sono da monitorare e sull’argomento è intervenuto il gruppo di maggioranza in consiglio comunale Cambiamo Insieme. "A Palazzo Pelagallo – si legge nella nota - ogni volta che piove crolla un pezzo di tetto come successo anche questa settimana: siamo dovuti intervenire d’urgenza per evitare danni peggiori. Nella palazzina d’ingresso al cimitero la pioggia ha fatto cedere un altro tetto. A Palazzo Ciccaleni le travi del tetto sono marce: anche lì saremo costretti a correre ai ripari per metterlo in sicurezza".

L’attenzione si concentra ora su Palazzo Pelagallo: "Da venticinque anni è una ferita aperta, comprato senza spiegare ai cittadini né il perché né il per cosa. Una scelta incomprensibile, costosa, e tutta a firma della sinistra monturanese. Un immobile acquistato senza criterio, lasciato marcire e trasformato in fardello. Questa l’eredità che ci hanno consegnato. Noi, al contrario, stiamo facendo ciò che un buon padre di famiglia avrebbe dovuto fare da sempre: monitorare, custodire e tutelare i beni della collettività. Ogni euro speso per rattoppare immobili degradati è un euro in meno per far crescere la città. E mentre i muri cadevano a pezzi, la vecchia amministrazione prometteva scuole nuove. La primaria doveva partire nel 2019 con la posa della prima pietra: a distanza di 5 anni, solo chiacchiere. Un progetto pensato e voluto faraonico e fuori da ogni parametro, cresciuto fino a 3.500 euro al metro quadro. In pochi mesi lo abbiamo ripreso in mano, abbassato i costi e riportato entro i limiti fissati dall’Usr, rendendolo finalmente finanziabile anche grazie alla filiera istituzionale. Noi ci crediamo, e giorno dopo giorno daremo il massimo per restituire a questo Paese lo splendore che merita. Altri hanno preferito l’incuria e le promesse da comizio: la differenza sta tutta qui".

Interviene direttamente il primo cittadino Andrea Leoni: "Prima dell’estate è iniziata una ricognizione di tutti gli immobili del patrimonio del Comune di Monte Urano. Una volta completato l’accertamento ci sarà una valutazione su investimenti e dismissioni e questo occorre per una programmazione a medio e lungo termine. Punto della situazione necessario per capire quali sono le emergenze strutturali e le future programmazioni delle manutenzioni soprattutto per massimizzare gli investimenti e cercare di creare una ottimizzazione a lungo termine".