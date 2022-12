"Palestre al freddo, così non va"

È una sfida all’ultimo risparmio quella che si consuma nelle pubbliche amministrazioni: si approfitta di ogni occasione per spegnere luci e riscaldamenti e ridurre di qualche centinaia di euro i costi per le casse pubblico. Ecco allora che le società sportive fermane si sono viste arrivare in questi giorni un avviso con cui si comunicava la chiusura dei riscaldamenti dal 27 dicembre al 9 gennaio, niente acqua calda dunque nelle palestre, impossibile allenarsi. Una doccia gelata, è il caso di dirlo, per tutte quelle società che dal 9 gennaio riprenderanno i campionati, sia quelli giovanili che quelli professionali, di basket ad esempio o di volley, che devono rinunciare ad allenarsi per mancanza di acqua calda, per l’impossibilità di accedere alle docce in una situazione accettabile. Una comunicazione che non tutti hanno digerito di buon grado: le società sportive si sono impegnate con gli atleti per garantire la preparazione in vista delle sfide che si presentano durante l’anno e tutto deve essere rinviato a dopo il 9 gennaio. È evidente che si debbano fare tagli in ogni dove, la protesta è della società Basket Fermo: "Il giorno 9 riprendono tutti i campionati, sia giovanili che di serie D, per noi significa arrivare a questi eventi sportivi senza allenamento. A settembre ci siamo presi degli impegni con federazione ed atleti, così come l’Amministrazione con noi. Oggi ci avvisano con un foglio affisso in palestra e con un WhatsApp, senza nessuna firma e timbro. Speriamo almeno che questo gesto serva a risanare le casse del Comune".

Massima apertura al dialogo da parte dell’assessore al bilancio, Alberto Scarfini: "Dispiace per le parole della Fermo basket, ci siamo messi comunque in ascolto delle esigenze delle associazioni sportive. È chiaro che questo è un tempo difficile e richiede assunzioni di responsabilità da parte di tutti, da settembre stiamo cercando di razionalizzare sui costi energetici e questo fin qui ci ha consentito di non aumentare le tariffe per le palestre. Questo periodo di festa coincide con un minor utilizzo delle strutture sportive dunque si è proceduto ad una chiusura che rientra in quell’impegno di serietà e responsabilità che stiamo cercando di portare avanti. Siamo pronti al dialogo per ridurre i disagi".

Angelica Malvatani