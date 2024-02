Palestre, ecco la mappa dei lavori. C’è pure la parete per l’arrampicata

È un aggiornamento puntale quello che arriva dal comune di Fermo, per raccontare i tanti cantieri aperti, molti dei quali dedicati al mondo dello sport. A partire dalla zona di San Tommaso: in questi giorni le ditte Ics e Cipef stanno proseguendo i lavori sulla struttura della nuova palestra, in particolare stanno predisponendo il necessario sulle parti perimetrali per procedere con il montaggio delle pareti. La palestra sta per sorgere sul lato est dell’area, antistante il lungomare ed in adiacenza sarà realizzata una parete per l’arrampicata sportiva.

Di fronte è stata già realizzata l’area fitness attrezzata. Il tutto prospiciente il lungomare già riqualificato dall’Amministrazione Comunale e servito anche da un nuovo ampio parcheggio, aperto già dallo scorso anno. Anche a sud della città, a Marina Palmense, cantiere aperto per i lavori che vengono eseguiti dalla ditta F.lli Loiudice, per la costruzione della nuova palestra. Dopo le fondazioni già realizzate, in questi giorni arriverà la struttura prefabbricata che doterà così il quartiere di un nuovo impianto sportivo, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket, di 90 posti, che sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi. E ancora, si parla del nuovo centro polifunzionale in corso di realizzazione a Casabianca, una struttura che sta sorgendo nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente, un impianto che viene realizzato con materiali innovativi. In città, prevista la palestra che verrà realizzata dalla Provincia con fondi Pnrr nei pressi della sede dell’ente provinciale e del Polo Scolastico che sarà funzionale per l’intera comunità.