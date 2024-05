‘Cento giorni al Palio’, sfila il mini corteo con mille bambini: "Tramandiamo la storia"

Fermo, 3 maggio 2024 – Il grande appuntamento con la quattrocentesca storia fermana interpretata dai piccoli è per domenica alle 17.30 in piazza Del Popolo, in occasione dei ‘Cento giorni al Palio’, evento organizzato dalle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta. Protagonisti i 1000 bambini delle 50 classi primarie che hanno partecipato al progetto ‘Il Palio si corre a scuola’.

Daranno vita a un mini corteo in abito storico con Priore, Gonfaloniere, Capitano d’Armi, Dama, Famiglia Nobile e Popolani. I Musici e Alfieri della Cavalcata insieme a quelli di ogni contrada apriranno il corteo; i piccoli priori consegneranno il gonfalone, in miniatura anch’esso, al rispettivo Priore quindi, al centro della piazza, i bambini andranno a creare la scritta ‘Et Palio sia’ immortalata da un drone.

Un evento pensato anche per i più grandi e chiunque vorrà festeggiare il dj set di Ale Conti e Lorenzo Marcotulli, dalle 19 in poi. "Lo spirito è tramandare la storia ed educare i bambini al Palio - spiegano i priori Renato Montagnoli e Gianluca Iervicella del gruppo giochi - Agli alunni delle elementari si sono aggiunti quelli dell’infanzia di San Michele Lido che hanno creato una colorata coreografia con l’aiuto dei genitori perché la Cavalcata è contagiosa".

Il ringraziamento per il fondamentale supporto va alle scuole. Per l’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti’: dirigente Maria Teresa Barisio; plesso ‘Molini’ con le maestre: Rachele Grimaldi, Giuseppa Antona, Adria Isidori, Antonella Nigrisoli, Giacomo Franca, Alba Negri, Anna Maria Scollo; plesso ‘Salvano’ con la fiduciaria Romina Giommarini e le colleghe; plesso ‘Ponte Ete’ con le maestre: Sandra Papa, Silvana Piccarreta, Maria Bracalente, Michela Marcantoni, Paola Enei; plesso ‘San Claudio’: Milena Palloni e Sonia Vitali; plesso ‘Monaldi’ con Cristina Marrozzini, Marzia Paniccià, Alessandra Ferroni, Raika Lattanzi, Francesca Scoccia. Per l’Isc ‘Betti’: dirigente Anna Maria Isidori; plesso ‘Sapienza’ con la fiduciaria Paola Ferri e le colleghe; plesso ‘Sant’Andrea’ con le maestre: Fabiana Tiburzi, Berna Capuani, Silvia Lattanzi, Claudia Mercuri, Emanuela Tarquini; plesso ‘Don Dino Mancini’ con le fiduciarie Ludovica Lignite e Laura Leoni e le colleghe Michela Bastiani e Cristiana Giannini. Per l’Isc ‘Fracassetti- Capodarco’: dirigente Simona Flammini; plesso Cavour con tutti i docenti e i coordinatori Rosanna Colelli, Imeria Narcisi, Lucia Romanelli, Daniela Di Ruscio e Paola Iacopini; plesso ‘Tiro A Segno’ con la maestra Sandra Ruggeri; plesso ‘Capodarco’ e ‘San Michele Lido’ con Rossella Palmieri, Luciana Procaccini, Cecilia Ciuffetti, Nadia Speranza, Emiliana Spaccapaniccia, Benedetta Ripani.