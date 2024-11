Palio dei Comuni show, vince Francavilla d’Ete

Montegiorgio (Fermo), 10 novembre 2024 – A sorpresa spunta Dany Capar con una straordinario Alessandro Gocciadoro, così Francavilla d’Ete vince il primo Palio della sua storia. Si è svolta oggi all’ippodromo San Paolo la 36esima edizione, gara di Gruppo uno seguita in tutta Europa, ma soprattutto un appuntamento imperdibile dagli appassionati di tutto il centro Italia. Alla cronaca va aggiunta purtroppo una nota negativa, nella notte fra sabato e domenica, all’interno delle scuderie dell’ippodromo è stato registrato un furto nonostante la presenza di un servizio di vigilanza. I ladri hanno portato via 4 sulky, finimenti e altri attrezzi da gara per un valore di 200mila euro.

La nota positiva invece l’afflusso di gente all’impianto tornato quello dei tempi d’oro. Subito dopo la sfilata del corteo in pista e la benedizione del palio alle 16,15 è partita la prima batteria eliminatoria che ha perso subito uno dei protagonisti Joyner Sport abbinato a Fermo, uno dei favoriti. In gara Calima di Poggio rompe l’andatura abbinato a Servigliano ed è subito fuori.

Dany Capar con Francavilla d’Ete si mostra in gran forma e vince in 1,12e8, vanno in finale Assia Luis per Rapagnano, Dali Prav per Porto San Giorgio e Ziguli Dei Greppi per Lanciano. Nella Seconda batteria Benguron Jet primo con 1,11e6 per Civitanova Marche; vanno in finale Oscar La con Falerone, Ideal San Leandro con Montegranaro e Akela Pal Ferm con Montegiorgio.

Nella Terza batteria colpo di scena, gara combattuta che premia Callisto abbinato a Magliano di Tenna con 1,12e8, vanno in finale Life Itself per Jesi, Caronte Trebì per Monte Urano e Cuba Del Duomo per Macerata. Nella finale c’è grande bagarre, Dany Capar prende la testa, Akela Palm Ferm prova ad incalzarlo in più occasioni, gli attacchi si ripetono anche con Bengurion Jet, ma alla fine la spunta un Dany Capar in grandissima forma, al secondo posto si piazza Akela Palm Ferm per Montegiorgio e Assia Luis per Rapagnano, poi esplode la festa a bordo pista con la consegna del Palio e i fuochi pirotecnici. “E’ una soddisfazione immensa – commenta a caldo Nicolino Carolini, sindaco di Francavilla d’Ete – nell’aria avevamo avvertito qualcosa di speciale durante la batteria, ma fino a quando Dany Capar con Gocciadoro non ha tagliato il traguardo non ci pensavo. Dedico la vittoria alla comunità, a mia madre che non c’è più e alla mia compagna”.