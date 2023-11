Palio dei Comuni, boom in campo e fuori

Una grande festa quella del Palio dei Comuni, che premia Montegiorgio, l’ippodromo San Paolo e tutto il territorio marchigiano. Domenica è andata in scena nell’impianto montegiorgese la 35° edizione del Palio dei Comuni, manifestazione da sempre nel cuore degli appassionati di ippica. Le tribune ma anche gli spazi a bordo pista hanno registrato con continuo afflusso di pubblico, per arrivare alla finale con l’ippodromo gremito. Nonostante nella giornata di domenica siano state messe in calendario 8 corse, contro le 10 dello scorso anno, le scommesse sul campo ovvero le giocare effettuate nel solo ippodromo di Montegiorgio, sono arrivate a circa 60.000 euro. "E’ stato un Palio straordinario da pelle d’oca – commenta Salvatore Matti, voce storica del San Paolo -. Le emozioni non sono mancate in pista, sfide avvincenti e tanta qualità fra i trottatori. Non sono mancati i personaggi che hanno dato lustro alla manifestazione. A questo si aggiunge il pubblico molto numeroso e caloroso, è stata una giornata fantastica". Sicuramente quelli che maggiormente hanno apprezzato l’esito del Palio, sono stati i montegiorgesi e i rappresentanti del Comitato palio, che hanno fortemente voluto l’ingaggio di Akela Pal Ferm, che insieme al driver Antonio Di Nardo, hanno consegnato a Montegiorgio IL quinto titolo nell’Albo d’Oro. La festa dopo l’ippodromo si è spostata al ristorante ‘Oscar&Amorina’.

"E’ stata una edizione del Palio dei Comuni molto positiva – dichiara il sindaco Michele Ortenzi – manifestazione molto partecipata, ricca di contenuti, ben organizzata, impreziosita dalla tavola rotonda con il Commissario Castelli, dove si è parlato di ricostruzione e turismo. Tanti eventi e associazione hanno valorizzato questo momento di promozione del territorio, un evento sportivo di assoluto livello con trottatori di prima fascia e una finale emozionante. Per Montegiorgio aver vinto il quinto palio è un momento di grande soddisfazione, merito del Comitato e del lavoro di squadra che ha portato un ottimo risultato. Un ringraziamento va alla proprietà: la famiglia Caruso, all’allenatore Casillo e al driver Di Nardo che ha fatto la differenza". "Una grande gioia, non avrei mai creduto di poter arrivare al 5 titolo - dichiara Simone Carducci del Comitato palio – per noi che da anni lavoriamo per questo evento, grazie al supporto di tutto il gruppo è una gioia incredibile. La cosa più bella è stato ascoltare il calore del pubblico dalla tribuna".

Alessio Carassai