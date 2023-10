Palio dei Comuni, caccia ai trottatori

Parte la rincorsa alla 35esima edizione ‘Palio del Comuni’, che quest’anno si correrà domenica 12 novembre sempre all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, i comuni stanno già contattando i proprietari per ingaggiare i migliori trottatori del momento. Lo staff della Sma, società che gestisce l’impianto di Montegiorgio, ha ufficialmente messo mano alla manifestazione annunciando i 24 Comuni che parteciperanno alla manifestazione ippica che quest’anno più che mai rappresenta una buona fetta del centro Italia, i comuni infatti sono: Amatrice, Ancona, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio A Mare. Nel corso degli anni, il Palio dei Comuni ha guadagnato fama e prestigio, consolidandosi come uno degli eventi più importanti nel calendario ippico nazionale e internazionale.

Quest’anno, con la partecipazione di comuni come Amatrice e Arquata del Tronto alla loro prima adesione, la competizione assume un significato ancora più speciale. Amatrice, che ha lottato per rialzarsi dopo il terremoto, porta la sua determinazione e resilienza in questa competizione, mentre Arquata dimostra la sua forza e il suo spirito indomito. La gara, di Gruppo 1, offre un montepremi significativo e vede la partecipazione di cavalli di alta qualità, fra i migliori in ambito europeo. I Comitati dei Comuni partecipanti si riuniscono per discutere quale cavallo avrà l’onore di rappresentarli e pianificano le modalità di partecipazione. Il sorteggio delle batterie, che determina l’ordine di partenza delle gare ad eliminazione, aggiunge un elemento di incertezza, rendendo ogni Palio unico nel suo genere. In conclusione, il Palio dei Comuni, rappresenta un tuffo nelle tradizioni equestri italiane, una celebrazione dell’unità e della passione delle comunità locali, e un momento di gloria per i magnifici cavalli-atleti che si esibiscono sulla pista. Una tradizione che si rinnova ogni anno con successo, una magia che si celebrerà quest’anno il 12 novembre all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Sarà una giornata indimenticabile che unisce il passato e il presente, la cultura equestre e la competizione sportiva, in un’unica e affascinante esperienza.

Alessio Carassai