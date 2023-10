Palio dei Comuni, ci siamo: è tutto pronto

di Alessio Carassai

A tre settimane dalla 35ª edizione del Palio dei Comuni all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio fervono i preparativi. Quest’anno la grande corsa che richiama gli sguardi degli appassionati di ippica di tutta Europa sull’impianto montegiorgese, si terrà il 12 novembre, parteciperanno 24 comuni, 21 marchigiani più 3 comuni ospiti in rappresentanza delle regioni limitrofe: Gualdo Tadino (Umbria), vincitore delle ultime due edizioni del palio, Lanciano (Abruzzo) e Amatrice (Lazio). Nella mattinata del Palio si terrà anche una tavola rotonda con i rappresentanti istituzionali voluta dal commissario per la ricostruzione Guido Castelli, per il rilancio turistico ed economico dei territori marchigiani, in particolare quelli del cratere. La novità di quest’anno arriva dal fatto che la realizzazione del drappo del Palio che verrà consegnato al comune vincitore, è stata affidata al concorso ‘I licei artistici marchigiani per il Palio dei Comuni’. Tutte le classi dei licei della regione Marche sono state invitati a realizzare un’opera su tela con tecnica a scelta, unico vincolo la misura. Le classi che hanno aderito al concorso hanno consegnato domenica 22 le loro opere alla commissione, che ha decretato la vincitrice, ovvero la 5 ªA di arti figurative del Liceo Edgardo Minnucci di Ancona sotto la supervisione della professoressa Federica Toppan. "Auspico – commenta Antonella Fochi Vici, responsabile eventi dell’Ippodromo – che la partecipazione dei licei artistici delle Marche a questo progetto cresca; mi piace pensare che il connubio tra i vari comuni per progetti di collaborazione si apra a ventaglio in diversi ambiti. Ringrazio di cuore i ragazzi che hanno aderito con entusiasmo al nostro invito e realizzato opere di qualità squisitamente elevata e, nonostante la giovane età, mature da un punto di vista artistico. La scelta è stata davvero difficile e per nulla unanime. Le opere migliori verranno comunque esposte all’interno dell’ippodromo nella giornata del Palio dei Comuni. La classe vincitrice sarà invitata a partecipare al palio, e sarà premiata in pista con 200 euro in buoni acquisto per materiale artistico".