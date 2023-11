Palio dei Comuni, è il grande giorno. All’ippodromo c’è la maxi corsa

Ieri sera con le tradizionali cene della giubba, che si sono svolte un po’ ovunque, è stato tempo di festa e allegria, ma il grande giorno della 35° edizione del Palio dei Comuni è arrivato, oggi all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si scene in pista per correre e vincere. Sono state settimane concitate con i vari comitati e Comuni alla caccia del trottatore più in forma del momento, giovedì sera con la cerimonia degli abbinamenti sono state decretate le tre batterie eliminatore: nella prima Montegiorgio con Akela Pal Ferm, Montappone - Verdon Wf; Lanciano - Brest Dei Greppi; Civitanova Marche - Jimmy Ferro Br; Jesi - Carlomagno D’Esi; Rapagnano - Vincero Gar; Ancona - Baaria Ama e Amatrice - Cabasse S. Nella seconda batteria: Montegranaro con Eclat De Gloire; Petritoli - Bonneville Gifont; Porto San Giorgio - Cokstile; Belmonte Piceno - Synergy Us; Ascoli Piceno - Coffeè Time Bi; Monte Urano - Zacon Gio; Arquata Del Tronto - Anastasia Dei Rum e Porto Sant’Elpidio - City Lux. Nella terza batteria: Macerata con Vesna; Francavilla d’Ete - Achille Blv; Camerino - Usain Toll S; Gualdo Tadino - Blackflash Bar; Fermo - Always Ek; Montefalcone Appennino - Bravo Di Ruggi; Campofilone - Carolyn Francis e Sant’Elpidio a Mare – Cointreau; accederanno alla finale i primi quattro classificati per ogni batterie. Oltre all’aspetto puntamento sportivo, parliamo di una gara di Gruppo Uno che richiamerà l’attenzione di tutta gli appassionati di ippica d’Europa, il Palio rappresenta una grande vetrina di promozione del territorio. Alle 12 si terrà una tavola rotonda sul tema ‘Regione Marche, rilancio turistico ed economico’ con ospite e relatore l’onorevole Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma. Fra gli ospiti che animeranno la giornata di oggi ci saranno anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, l’attrice e show girl Natasha Stefanenko, la cantante lirica Julia Burdulí, il gruppo folkloristico ‘I Pistacoppi’di Macerata, il coro ‘Crux Fidelis’ di Francavilla d’Ete, il gruppo ‘Caronto Ed I Pirati’ del Mario Garbuglia Fontespina Festival di Civitanova Marche, degli sbandieratori di Gualdo Tadino e il coro femminile ‘Bohemiennes’ di Montegiorgio. Alle 13,40 si terrà la sfilata del corteo.

Alessio Carassai