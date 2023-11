Palio dei Comuni: Montappone si affida al cavallo ’Verdon Wf’

Per prendere parte al Palio dei Comuni, Montappone affida la sua sorte Verdon Wf, cavallo di 9 anni che arriva da una stagione molto buona e con risultati che lo annoverano fra i protagonisti per la sfida di domenica 12 novembre all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. "Abbiamo sempre partecipato al Palio – commenta il sindaco Mauro Ferranti – al primo anno di insediamento della mia Amministrazione nel 2014 siamo riusciti a conquistare il palio. Per noi è una vetrina importante e vogliamo esserci". "Il Palio dei Comuni è una manifestazione unica che offre promozione anche dal Distretto del cappello – sostiene Roberto Vittori portavoce del Comitato – dobbiamo ringraziare Lucio Iommi anima del comitato che da sempre segue con attenzione il Palio, è stato lui a contattare il proprietario per amicizia personale e intavolare la trattativa che ci ha permesso di ingaggiare Verdon Wf. Un cavallo che quest’anno ha raggiunto risultati importanti e tempi di tutto rispetto, inoltre sarà guidato da Giampaolo Minnucci, driver che non ha bisogno di presentazioni". Il Comitato palio di Montappone, insieme ai suoi sostenitori si ritroveranno sabato 11 novembre per la tradizionale cena di consegna della giubba al ristorante ‘La Carovana’ di Montappone, saranno presenti anche gli storici appassionati di ippica del territorio.

a.c.