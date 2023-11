Palio dei Comuni: scelto il purosangue ’Cokstile’

Porto San Giorgio ha scelto sceglie il purosangue Cokstile per il Palio dei Comuni, ’Cena della giubba’ e stand all’ippodromo le iniziative di contorno per la promozione turistica. Dopo aver partecipato al Palio l’anno scorso, interrompendo oltre dieci anni di assenze, quest’anno Porto San Giorgio non solo vi sarà ma si sta attrezzando per esservi da protagonista. Anche per riscattare la figuraccia rimediata nel 2022 quando schierò un probabile ronzino che ruppe non appena la partenza, rovinando la festa. L’impressione che si coglie negli ambienti del Comune e più in generale nell’opinione pubblica sangiorgese è che lo spirito dell’anno scorso, in quanto praticamente neofiti, era alla De Coubertin: "Importante è partecipare", quest’anno è diventato "importante è vincere". O almeno provarci. Sul piano tecnico Porto San Giorgio si appresta a schierare un purosangue, un nome di primo piano del panorama internazionale.

"Siamo riusciti, dopo la trasferta al Gran premio di Milano, ad ottenere l’abbinamento del nostro Comune con Cokstile – annuncia l’assessore allo sport e vicesindaco, Fabio Senzacqua - Il cavallo ha vinto numerose gare a livello internazionale, nel 2022 ha trionfato all’International Trot negli Usa e vanta un ricco montepremi. La sua prestigiosa carriera cominciata in Norvegia ha avuto il culmine con l’affermazione all’Elitloppet nel 2020". Una Porto San Giorgio, quindi decisissima a far mangiare la polvere ai comuni concorrenti per riportarsi a casa il Palio. Per questo in città vi è una grande attesa e tanto fermento. Si è formato anche un comitato ad hoc, composto da appassionati di ippica e volenterosi che è al lavoro insieme all’amministrazione comunale ed alla Pro Loco per supportare la partecipazione al Palio ed arricchirla di eventi promozionali. Sabato 11 novembre si terrà allo chalet ‘Delfino verde’ la ‘Cena della giubba’ dove saranno presenti rappresentanti della scuderia Santese, l’allenatore Mattia Orlando e il driver.

Il giorno della gara Porto San Giorgio avrà nell’ippodromo uno stand in cui verranno distribuiti materiale promozionale e pesce fritto: "Questo appuntamento – conclude Senzacqua - rappresenta un importante momento di promozione della città di Porto San Giorgio, data l’adesione di tanti Comuni e la risonanza che l’evento come sempre avrà a livello regionale ed anche oltre".

Silvio Sebastiani