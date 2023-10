Palio dei Comuni, spuntano altri portacolori

Attraverso la formula della trattativa privata molti comuni rompono gli indugi e presentano i portacolori che prenderanno parte alla 35ª edizione del Palio dei Comuni, che si correrà domenica 12 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Nell’attesa del grande evento di questa domenica, si terrà il Gran premio San Paolo Mario Mattii, un appuntamento di prestigio che richiamerà all’impianto montegiorgese alcuni dei migliori cavalli e driver professionisti nazionali. Un gradevole antipasto in vista della gara di gruppo uno, che farà puntare gli oggi di tutta Europa sul San Paolo domenica 12.

La competizione quella fra i cavalli dovrà attende, nel frattempo la bagarre fra i vari Comitati e Comuni alla caccia dell’ingaggio più promettente si sta facendo accesa. Per quanto riguarda il Palio, lo staff tecnico della Sma, società che gestisce il San Paolo, ha già confermato che nove comuni hanno ingaggiato il cavallo attraverso la trattativa privata. Fra questi ci sono Civitanova Marche che si presenterà con Jimmy Ferro Br; Francavilla d’Ete schiererà Achille Blv; Jesi alla sua prima partecipazione ha affidato i suoi colori a Carlomagno d’Esi; Lanciano si è assicurato Brest Dei Greppi; Petritoli sarà con Bonneville Gifont; Montappone si affiderà a Verdon Wf; Porto Sant’Elpidio a City Lux; Montegiorgio porterà in pista Akela Pal Ferm e Fermo schiererà Always Ek. Chiaramente c’è un grande fermento tra i Comitati pro palio, tutti a caccia di un portacolori che faccia vincere il proprio comune.

Fra i cavalli inseriti nell’elenco per la cerimonia degli abbinamenti spuntano: Synergy Us, Cointreau, Zefiro D’ete, Vesna, Altaseta Del Pino, Black Flash Bar, Sunny Crockett Us, Cricket Fashion Us, Zacon Gio, Becoming, Vincerò Gar, Birba Caf, Anastasia Dei Rum, Carolyn Francis, Cokstile, Usain Toll e Chief Orlando.

Alessio Carassai