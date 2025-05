Palio del Mare al via: gli eventi

Stasera dalle 18 presso il lungomare sud di Porto Sant’Elpidio si apre la serie di eventi legati al XX Palio del Mare. Si parte con la maratonina Palio Sunset Run, a cura dell’atletica pse e dei rioni, con due percorsi distinti che avranno partenza ed arrivo sulla piattaforma a mare: quello da 7km per i corridori e quello da 3,5km per la passeggiata. Il primo prevede una quota d’iscrizione di 8 euro, il secondo di soli 5 euro, piccoli contributi che aiuteranno a rendere ancor più grande la manifestazione estiva made in Faleriense.

Dall’aperitivo ci sarà il dj set a cura di Dj Frans e Miki Mercuri, accompagnato da stand gastronomici che saranno operativi sin dall’inizio della manifestazione. Dalle 20.45 sarà attivo anche il maxi schermo per seguire la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain per una serata che già da prima del tramonto accoglierà sportivi di tutti tipi ed offrirà servizi ad hoc per tutti.

I cinque rioni del Palio aspettano la cittadinanza ed invitano tutti alla partecipazioneNadir Tomassetti