Palio del mare, il classico dell’estate

Raggiunge il ventesimo anniversario il Palio del Mare, la manifestazione è riuscita a ripartire nel 2018 e ora tagliare questo grande traguardo. Organizzatori come sempre l’Asd Atletica PSE e i cinque rioni del quartiere Faleriense "Ringrazio l’amministrazione per il sostegno e tutti i partner, oltre a coloro che lavorano dietro le quinte per portare avanti la macchina organizzativa – spiega Sante Isidori presidente dell’atletica – abbiamo aggiunto novità come la Sunset Run del 31 maggio, la mostra Revival che aprirà giovedì 26 giugno in via Marina, e la serata Palio Story del 2 Luglio con assegnazione di riconoscimenti a storiche figure simbolo dell’iniziativa, dopo la cerimonia di benedizione".

Presenti in conferenza tutte le autorità a partire dal sindaco Massimiliano Ciarpella che ha dichiarato: "Il Palio rappresenta una delle manifestazioni centrali della città, si travalicano i confini elpidiensi unendo la festa, il sociale, il turismo e sport, in una sana competizione che stimola il senso di comunità. Grazie ad un evento così Porto Sant’Elpidio diventa ancor più attrattiva, un enorme ringraziamento a tutti per l’impegno e l’amore con cui si realizza l’evento".

Il consigliere regionale Andrea Putzu ha rimarcato la forza del Palio nel creare appartenenza, sottolineando il ruolo dei cittadini nel realizzare i carri, creare coreografie e gestire gli atleti, ed ha posto poi l’accento sulle potenzialità turistiche dell’evento, vera vetrina promozionale come ribadito anche dagli assessori Elisa Torresi, Andrea Balestrieri e Marco Traini. Sul versante della sana competizione e della convivialità, invece, si sono soffermati il parroco Don Tarcisio e l’assessore allo sport Enzo Farina. Confermato anche per il ventennale il tradizionale corteo da Piazza F.lli Cervi all’anello di gara di fronte al villaggio turistico Le Mimose. Restano invariati gli abbinamenti dei rioni con gli altri quartieri della città, in funzione del reclutamento di atleti.

Svelati anche i temi dei singoli rioni, ecco qui l’elenco completo dei partecipanti: le Balene di Matteo Simoni propongono la magia del circo; i Cavallucci di Sonia Bordenga puntano alla mitologia con il carro di "Poseidone"; Orietta Cicchinè con i suoi Delfini metterà in scena le olimpiadi; mentre le Sirene di Mary Ambrogi si esibiranno in stile Ibiza con il loro "The Sound of Sirens"; gli Squali capitanati da Michela Incipini puntano tutto sul "Casinò". L’evento sarà presentato da Wais Ripa, Valentina Angelini, Paolo Paoletti e Mauro Leoni; telecronaca della gara affidata a Fabio Caldari. Nella festa un velo di nostalgia nel ricordo di Giancarlo Simoni, volto storico del Palio: a lui una dedica speciale.

Nadir Tomassetti