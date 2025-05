Palio del Mare tra sport e divertimento

Tramonto speciale il 31 maggio alle 18.30 con la maratonina "Palio Sunset Run" organizzata dai rioni del Palio del Mare e dall’Atletica Porto Sant’Elpidio: in occasione del ventennale della manifestazione il programma è stato ampliato con nuovi eventi tra cui questa prima serata all’insegna dello sport. Il presidente Sante Isidori specifica che la maratona è rivolta non solo ad atleti professionisti e dilettanti ma a tutta la cittadinanza, grazie alla passeggiata di 3 km a cui ci si può iscrivere in alternativa alla gara completa da 7 km. Partenza ed arrivo sul lungomare sud in via Faleria, mentre il resto del percorso si delinea per le vie del quartiere. Premi e sorprese per i vincitori e per i gruppi. Sin dalle 19 attivo il dj set da parte di Dj Frans e Miki Mercuri, inoltre, grazie al maxi schermo situato nella terrazza a mare si potrà seguire la finale di Champions League con stand gastronomici attivi già dal pomeriggio. "Ogni anno il palio aggiunge qualcosa per far crescere l’evento e dare un valore in più a tutta la città – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Ciarpella - L’ambito sportivo verrà ulteriormente valorizzato con questa maratonina, fidelizzando il pubblico aprendosi alla cittadinanza. Porto Sant’Elpidio è sempre più al centro del calendario podistico con una forte valorizzazione del territorio nelle differenti zone". L’assessore allo sport Enzo Farina ha sottolineato l’impegno degli organizzatori, ricordando anche la figura di Bruno Brasili, storico presidente dell’atletica ed organizzatore del Palio, mentre l’assessore al turismo Elisa Torresi ha ringraziato gli organizzatori e sottolineato la centralità del palio negli eventi cittadini. Sarà un’edizione all’insegna dello sport e del divertimento, già a partire da questo primo appuntamento con la "Sunset Run".

Nadir Tomassetti