Palio dell’Assunta, aperto il bando per realizzare il drappo

Aperto ufficialmente il bando del ‘Concorso per la realizzazione del drappo per il Palio dell’Assunta 2025’. Dopo il pregevole drappo dello scorso anno, realizzato dal pittore fermano Andrea Gentili e conservato nella sede di contrada Torre di Palme, la Cavalcata dell’Assunta è alla ricerca di colui che entrerà nella storia della rievocazione storica più antica d’Italia. "Il Palio dell’Assunta non e` solo un premio, ne´ soltanto un drappo dipinto- ha spiegato il vicepresidente Andrea Monteriù- per Fermo e i fermani e` simbolo di una tradizione secolare: un ponte tra passato e futuro che ogni anno si rinnova con passione. Apriamo le porte all’arte e creatività` auspicando una partecipazione numerosa nel rispetto della tradizione, ma con lo sguardo rivolto al domani". Il concorso è rivolto ad artisti italiani o stranieri, ma anche istituti scolastici, che possono presentare gli elaborati dei propri studenti, e associazioni di artisti. "Intendiamo offrire all’autore dell’opera- ha ricordato il vicepresidente Roberto Montelpare- l’opportunità di farsi apprezzare dal grande pubblico come accaduto in passato ad altrettanti artisti di prestigio nazionale ed internazionale". Per il sindaco di Fermo e presidente della Cavalcata, Paolo Calcinaro, la pubblicazione del bando segna l’avvicinarsi della manifestazione ambasciatrice della citta` in Italia e nel mondo, ottimamente dimostrato anche in due recenti iniziative quali la Bit di Milano e a Sanremo, senza dimenticare che quest’anno Fermo e` capofila della rete di Medieval Italy. "Il Palio è il premio più` desiderato da ciascuna contrada, l’obiettivo per cui i contradaioli si impegnano con dedizione per un intero anno- ha concluso Mauro Torresi, vice sindaco e assessore con delega alla Cavalcata- questo momento segna l’avvicinarsi degli eventi legati alla manifestazione ricordando la necessità di una preparazione accurata e puntuale".

Entro il 30 aprile, l’artista che intende partecipare deve inviare una riproduzione dell’opera in scala (bozzetto del formato 30x40, ndr) che può essere spedita per raccomandata o consegnata a mano all’ufficio Protocollo del comune di Fermo. Oltre alla corrispondenza con il significato storico-religioso, elementi imprescindibili dell’opera sono: l’immagine di Maria Vergine Assunta in Cielo, la cattedrale di Fermo, i cavalli oltre agli stemmi o colori o simboli delle dieci contrade cittadine. La commissione giudicante, costituita da sindaco o assessore delegato alla Cavalcata in veste di presidente, i due vicepresidenti della Cavalcata dell’Assunta, l’assessore alla cultura, il rappresentante della curia arcivescovile, il regista e due esperti d’arte, decreterà il vincitore entro l’11 maggio. All’artista vincitore verrà corrisposto un premio di 500 euro; entro il 3 luglio, dovrà realizzare il drappo che verrà presentato al pubblico il 27 luglio. Bando integrale su www.cavalcatadellassunta.it

Gaia Capponi