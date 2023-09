Palio dell’Assunta, in alto i calici per festeggiare la contrada Pila

Calici di vetro, tovaglie in stoffa e addobbi delle grandi occasioni. Così si presenterà domani sera piazza Sagrini, nel cuore del quartiere fermano di Santa Caterina, in occasione della ‘Cena della Vittoria’ organizzata dalla contrada Pila, vincitrice del Palio dell’Assunta 2023 (a partire dalle 18.15, aperitivo lungo viale Trieste chiusa al traffico per l’occasione). "E’ da un mese che stiamo pensando l’evento – ha confessato il priore Francesco Catini – in realtà, dal tardo pomeriggio del 15 agosto scorso (data della corsa al palio, ndr) non abbiamo smesso di festeggiare e ricordare, ogni sera presso la sede di via Brunforte, i singoli momenti della corsa. Nei giorni scorsi, dopo aver realizzato sei striscioni con le frasi che hanno caratterizzato la cronaca della batteria finale, li abbiamo appesi nel punto esatto del percorso di gara in cui sono state pronunciate dal cronista Andrea Zanoboni: ‘Pila non è più la nonna’, l’ultima, la più significativa, che ha liberato lacrime e gioia dopo 41 anni di attesa".

Oltre alle iniziative del gruppo più attivo, ci sono poi quelle dei singoli sostenitori della contrada del Mascherone come il simpatico video musicale in cui tre piccoli contradaioli biancocelesti hanno mimato le gesta di Alessandro Fiori, il fantino sardo che in sella a Diamante Prezioso è entrato nella storia della Cavalcata dell’Assunta e che sarà ospite della cena insieme alla scuderia ‘Tobra’. Ancora, un contradaiolo si è lasciato fotografare mentre ‘bacia la Madonna’, la bella giovane dipinta sul drappo che ha fatto discutere per la mancanza degli elementi tradizionali quali cavalli e cattedrale, ma che poi è pur sempre il Palio: prezioso tesoro da conservare, tramandare ed esporre durante la cena. "Oltre alle cariche istituzionali e politiche cittadine con il sindaco Paolo Calcinaro e vicesindaco con delega alla Cavalcata, Mauro Torresi- ha concluso Catini- ci saranno i Priori delle altre contrade. Un ringraziamento agli amici del Palio di Fucecchio, presenti insieme a quelli della contrada Ascensione del Palio di Buti, con cui siamo gemellati. Il grazie più grande va ai contradaioli per il lavoro nell’organizzare un evento ‘sold out’. Dico che sto per ‘mori’, ma la serata sarà ricordata per molto tempo".

Gaia Capponi