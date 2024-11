Palio di Montegiorgio,. Akela sarà il portacolori

Il Comitato Palio di Montegiorgio, insieme all’Amministrazione, conferma Akela Palm Ferm con il driver Antonio Di Nardo come portacolori del paese in vista della 36esima edizione del Palio dei Comuni. Una riconferma quella di Akela Palm Ferm cavalla di 7 anni, che già lo scorso anno aveva regalato la quinta vittoria della sua storia al comune di Montegiorgio, ponderata oltre un mese fa. Sono stati i membri del Comitato Palio: Simone Carducci, Simone Sbarbati e Mauro Galandrini del Circolo Magnum , insieme al sindaco Michele Ortenzi con la sua Giunta composta da Alan Petrini, Michela Vita e Lorena Marzialetti che hanno annunciato la sfida che accompagnerà gli appassionati di ippica fino a domenica 10 novembre all’ippodromo San Paolo. "Vogliamo ringraziare il Comitato che si è consolidato negli anni – dichiara Michele Ortenzi – per la passione, competenza e l’impegno che mette in occasione del Palio, anche nell’organizzazione degli eventi collaterali come la cena della giubba, un evento di socialità sempre molto apprezzato e partecipato. E’ stata confermata Akela Palm Ferm, che lo scorso anno ci ha permesso di vincere e la proprietà con cui è nato un rapporto di amicizia e stima. Non va dimenticato inoltre che il Palio dei Comuni è una grande vetrina promozionale per il territorio".

"Abbiamo confermato in toto il team che lo scorso anno ci ha permesso di vincere – sostiene Simone Carducci, con tutto il Comitato – parliamo di Akela Palm Ferm e Antonio Di Nardo uno dei più forti driver italiani. Avevamo già visionato Akela e dopo il Gran Premio a Siracusa ci siamo convinti. Una scelta fatta per varie ragioni: la cavalla sta attraversando un buon periodo di forma, si trova a suo agio sulla pista di Montegiorgio ed è una cavalla molto duttile per questa sfida. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo per Montegiorgio e dobbiamo ringraziare i 45 sponsor che ci sostengono". Sabato 9 novembre alle 20,30 si terrà la cena propiziatoria della consegna della giubba presso il ristorante ‘La Terrazza’ del Q-bo Wellnes di Piane di Montegiorgio, ad animare la serata il gruppo musicale ‘La Stanza’. Inoltre ci sarà una lotteria di beneficenza, con 7 premi in palio, il ricavato sarà devoluto ad una associazione montegiorgese. Il comune di Montegiorgio lo scorso anno ha conquistato il suo 5° Palio, raggiungendo Fermo e potrà vantare alla partenza uno dei quattro cavalli favoriti di quest’anno.

Alessio Carassai