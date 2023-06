Palio di San Paolo, la sfida tra contrade al gran finale

Dopo quasi un mese di sfide fra le contrade per la 20esima edizione del Palio di San Paolo, la popolazione di Piane di Montegiorgio si prepara al gran finale. Un programma intenso e adatto a tutte le fasce di età che da oggi e fino a domenica 25 giugno accompagnerà le contrade, che nelle ultime settimane hanno dato vita alle sfide nel torneo di calcio a 5, briscola a coppie, bocce e altro ancora. Oggi alle 21 presso l’impianto sportivo Melania di Piane si terrà la cerimonia di presentazione del palio 2023 realizzato dagli alunni della scuola media ‘Cestoni’ di Montegiorgio. Da domani e fino a domenica in piazza Stazione di Piane saranno allestiti gli stand gastronomici per gustare i piatti della tradizione: lasagne, tagliatelle, stinco e patate e molto altro. Sicuramente il programma d’intrattenimento è tutto dedicato all’allegria e alla socialità: si parte domani alle 21,30 con ‘Contrade e Quale Show’ un rappresentante di ogni contrada sarà chiamato a cantare imitando nel miglior modo possibile il cantante e la canzone interpretata, la giuria tecnica poi decreterà il vincitore della serata. Sabato 24 alle 21,30 esibizione del comico fermano Piero Massimo Macchini con ‘Fortuna Macchini’. Il gran finale è previsto per domenica 25 con alle 17 la tradizionale corsa dei somari, che decreterà il vincitore del Palio 2023; una sfida divertente e piena di colpo di scena. Alle 21,30 spettacolo comico romano Alberto Farina, famoso per le sue apparizioni a programmi come Zelig, Colorado ed altri ancora.

