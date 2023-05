Palio di San Paolo, pronte le otto contrade in gara

Le contrade di Piane di Montegiorgio stanno iniziando i preparativi: fra qualche giorno inizieranno i primi tornei ad eliminazione in vista dei giochi tra contrade e il successivo Palio di San Paolo. Quella di quest’anno sarà la 20esima edizione del Palio, una festa che unisce la comunità. Per la prima volta si è costituita l’associazione ‘Palio di San Paolo’ guidata dal presidente Giordano Battistini, al cui interno ci sono come rappresentanti del direttivo i capi delle otto contrade e alcune figure di riferimento come Marco Ramadori nelle vesti di coordinatore delle attività. La manifestazione inizierà il 29 maggio con le prime gare dei tornei ad eliminazione e proseguirà fino al 25 giugno. "Quest’anno si è costituita l’associazione Palio – commenta Ramadori – che organizzerà sia i giochi sia la festa. Si partirà con le prime gare: calcio a 5, torneo di bocce maschile e femminile, il torneo di briscola misto, il concorso canoro ‘Tale e Quale’, i giochi tra contrade (versione locale di giochi senza frontiere), poi dal 23 al 25 giugno ci sarà la festa di San Paolo che si concluderà con la corsa dei somari. Il Palio di San Paolo sarà assegnato nella gara secca della corsa dei somari, per le altre competizioni ci sarà una premiazione a parte". Le contrade in gara: Castrucciari, Fonte Rimana, Fonte Tavola, Molino, Querciabella, Pian della Noce, Piazza Sant’Angelo e Stazione con cui si delimitano le varie zone della frazione di Piane.