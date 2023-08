Palio e buon cibo Attenzione ai rifiuti

Arriva il tempo delle hostarie e si apre anche un momento nuovo, per un’azione virtuosa nel segno del rispetto dell’ambiente. In questa edizione delle Hostarie della Cavalcata e nel giorno del Palio verrà promosso il messaggio della raccolta differenziata dei rifiuti, in modo pratico, attuandola in maniera propositiva già nelle serate che da oggi a mercoledì si terranno in piazza del Popolo, fino al 15 agosto nel giorno clou della gara.

L’impegno è per una presenza costante di un operatore nelle aree di maggior concentrazione e accorgimenti precisi per il conferimento dei rifiuti con gli appositi sacchetti, per il materiale usato per consumare i pasti, ovvero il materiali (piatti, stoviglie e bicchieri) nelle serate delle Hostarie e nel giorno della corsa al Palio, con un maggior numero di bidoni per il conferimento."Una modalità che è la stessa che si segue tutti gli anni, con grande rispetto dei luoghi da parte della Cavalcata, con le indicazioni della Fermo Asite che le contrade seguono scrupolosamente proprio per rispettare l’ambiente e dare a tutti un messaggio che possa essere seguito", ha detto il vice Sindaco e Assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi. Per l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi è anche un bel biglietto da visita per una manifestazione che si propone anche per la sostenibilità ambientale.