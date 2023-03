Pallanuoto, tutti in piscina a tifare

Nuovo appuntamento con la Fermo Npn, si gioca oggi alle 19,15 nella piscina comunale di Fermo, contro la Jesina per la nona giornata di campionato Serie C. Una partita che si preannuncia difficile, con la Fermo Npn a caccia di punti salvezza contro la squadra Jesina che vanta il secondo posto, in solitaria, dietro all’imbattuto Tolentino. Sarà la voglia di vittoria dei ragazzi capitanati da Giacomo Carducci e dal mister Luca Sorcionovo a far battere cuore e muscoli in acqua; mentre fuori, dagli spalti, l’agguerrito, colorato e rumoroso pubblico giallorosso, accompagnerà e sosterrà, numerosissimo come per ogni partita, i suoi beniamini. Che lo spettacolo abbia inizio.