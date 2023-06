Pallotti trovato senza vita sul Tenna, la procura dispone l’autopsia

La tragica fine di Romano Pallotti, ritrovato senza vita nel fiume Tenna nel tardo pomeriggio di domenica, ha scosso la comunità del piccolo borgo. Il giallo del 50enne era iniziato il 16 giugno, quando per l’ultima volta che era stato visto in un bar del paese, ma poi i familiari non sentendolo per il pranzo hanno lanciato l’allarme. La denuncia di scomparsa ai carabinieri di Montegiorgio è stata depositata sabato e subito sotto il coordinamento della Prefettura di Fermo, sono stati allertati carabinieri, vigili del fuoco muniti di droni e persino di elicottero, oltre volontari della Protezione civile di Magliano e dei paesi limitrofi. Purtroppo il tragico ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 18 di domenica, su una secca del fiume Tenna a ridosso del ponte che divide Magliano da Grottazzolina. "E’ stata una tragica notizia che ha scosso tutto il paese – racconta il sindaco Pietro Cesetti – ci stringiamo al dolore della famiglia. Nell’occasione voglio ringraziare i volontari della Protezione civile che si sono adoperati nelle ricerche". Disposta per domani l’autopsia probabilmente il funerale si terrà giovedì nella parrocchia di San Gregorio a Magliano.