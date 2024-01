Palmucci gol, il Montefano passa a Montegiorgio

montegIORGIO

MONTEFANO

: Forconesi; Greco, Diakhaby, Rossini (10’ Cobo, 55’ Lombardi); Verdesi, Giri, Rosa Gastaldo (72’ Milozzi), Zancocchia, Marcattili; Flaiani (85’ Caparuccini), Zira

MONTEFANO: David; Morazzini, Orlietti, Monaco, De Luca (90’+1 Monterotti); De Luca E. (62’ Gyuzzini), Alla, Di Matteo; Palmucci (88’ Camilloni), Papa (77’ Stampella), Latini 872’ Dell’Aquila)

Reti: 43’ Palmucci

Arbitro: Gianluca Cacchiareli di San Benedetto

Note – Spettatori 200 circa. Ammoniti: Cobo, Zira, Flaiani, Di Matteo

Colpo da tre punti a Montegiorgio per il Montefano di coach Mariani che si conferma squadra di grande sostanza ed esperienza, pronta per dire la sua fino in fondo. Solida e compatta la formazione viola contro un Montegiorgio che paga ancora a caro prezzo le pesanti assenze ormai fedeli compagni di viaggio.

Ad approcciare indubbiamente meglio la sfida sono gli ospiti che leggono immediatamente la situazione non ottimale del Tamburrini. Ricerca continua della profondità alle spalle del terzetto difensivo di casa che perde dopo dieci minuti per infortunio Rossini. Fisiolgico assestamento per i locali che trovano attento Forconesi su un paio di conclusioni dalla distanza.

La pressione del Montefano si fa sentire e arriva anche il rigore con Cobo che atterra il diretto avversario, dopo una respinta corta di Forconesi. Dal dischetto Papa calcia forte ma Forconesi respinge con i piedi. Nel finale di tempo arriva il vantaggio ospite con Palmucci che penetra in area e di destro incrocia trovando la mano di Forconesi che non riesce a controllare. Ripresa di tutt’altro segno con il Montegiorgio che aumenta la pressione ma il Montefano serra le fila: Zira ci prova di testa ma la mira è alta, poco dopo David disinnesca un tiro cross di Zancocchia e nel finale le varie mischie che si creano non portano il gol del pari. Finisce così, con i padroni di casa ancora nella zona calda.

r.c.