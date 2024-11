“Io, palpeggiata con la forza da due uomini”

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 24 novembre 2024 – Dovranno essere chiariti i contorni di un episodio che, così come ricostruito in prima battuta, appare piuttosto inquietante, soprattutto considerando che è accaduto a ridosso della Giornata contro la violenza sulle donne. Un episodio che vede come protagonista una ragazzina di 16 anni, ospite di una comunità di accoglienza per minori del posto, la quale avrebbe riferito di essere stata vittima di un palpeggiamento indesiderato da parte di due soggetti che l’avevano fermata mentre stava camminando lungo la strada, nella serata di venerdì.

Un palpeggiamento che, per la legge, viene classificato come violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere accertata, l’altra sera, la ragazzina si sarebbe allontanata dalla comunità a piedi e, mentre camminava lungo la strada principale, sarebbe stata affiancata da un’auto scura, a bordo della quale c’erano due uomini. Questi, l’avrebbero caricata a forza sulla vettura, per poi ripartire in direzione mare con l’intento di rivolgerle ‘attenzioni’ indesiderate, dopodiché l’avrebbero scaricata e lasciata nei pressi del cavalcavia dell’autostrada, in zona Pescolla, poco distante dalla comunità. Erano circa le 23 quando sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e i soccorsi, mentre gli operatori della struttura si occupavano della ragazza, rientrata in evidente stato di choc e fortemente scossa.

Sul posto è stata chiamata l’ambulanza della Croce Verde che ha caricato la ragazzina per accompagnarla al Pronto Soccorso di Fermo, per gli accertamenti del caso. Un episodio inquietante e preoccupante sulla cui ricostruzione, tuttavia, pare ci siano dei passaggi piuttosto fumosi e confusi anche in relazione alla veridicità del racconto della 16enne sulla presunta violenza subita e sull’andamento dei fatti. In ogni caso, dell’episodio si sta occupando la Polizia che ha condotto le prime indagini e i primi accertamenti e, al momento, risulta che siano stati inviati gli atti in Procura e presto la ragazzina sarà sentita, in maniera chiaramente protetta, e alla presenza di una psicologa, per consentire agli inquirenti di avere una ricostruzione più lucida e puntuale dei fatti e della loro veridicità.