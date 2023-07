Pamela Villoresi interpreta la Duse

La rassegna “Armonie della sera” dà appuntamento alle ore 21.15 di questa sera a Rocca Tiepolo con l’attrice Pamela Villoresi nei panni di Eleonora Duse e con storie intrecciate alle musiche eseguite al pianoforte da Marco Scolastra. Un duo collaudato in tanti spettacoli, in una drammaturgia di Maria Letizia Compatangelo. Così si esprime Pamela Villoresi a riguardo: "Eleonora Duse è un mito del teatro, un esempio di coraggio, una passionaria innamorata della libertà. Formatasi con l’anima e l’arte in generale, ma soprattutto attraverso la musica. Ed io, attrice, cavalla selvatica della scena, come posso non amarla?".