Panariello parte da Fermo: "Ho capito che tanto male non sarà questo futuro. L’importante è esserci"

CronacaPanariello parte da Fermo: "Ho capito che tanto male non sarà questo futuro. L’importante è esserci"
10 set 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
Il tour di "E se domani" debutterà a fine mese al teatro dell’Aquila poi andrà in giro per l’Italia: "Abbiamo costruito lo spettacolo anche con l’intelligenza artificiale, ci saranno delle belle sorprese".

C’è una cosa che fa ridere tanto Giorgio Panariello: partire con un nuovo tour teatrale da Fermo, con un gioco di parole che è ormai un tormentone. E allora, anche stavolta, come quasi ogni anni, è da Fermo che riparte per mettere a punto il tour di "E se domani", il debutto al teatro dell’Aquila il 30 settembre, lo spettacolo poi lo porterà in giro per l’Italia, a raccontare il futuro che verrà. E allora, si torna a Fermo, con che stato d’animo? "La prima volta che sono venuto questa battuta è uscita spontanea e poi è rimasta per sempre, parto da Fermo e con grande gioia. Mi ricordo che eravate sotto elezioni comunali, c’era un manifesto che recitava Fermo, muoviti, mi sembrava di vederli gli elettori che non sapevano se fermarsi o se muoversi. A parte gli scherzi, è il luogo ideale per mettere a punto gli ultimi dettagli dello show, saremo in città il 22 settembre, per restare fino al 30, giorno di spettacolo e anche il mio compleanno". Panariello è molto legato alle Marche, lo ha portato qui tanti anni fa il suo regista del cuore, Giampiero Solari, da assessore regionale. E il legame non si è più spezzato: "Amo questa terra, i luoghi, le persone, i locali, torno sempre molto volentieri". Di solito si attinge all’esperienza, al passato, per far riedere la gente. Stavolta si va verso il futuro. "Ho provato intanto a documentarmi, ero stanco dei soliti momenti nostalgia, si stava meglio prima, ah se si potesse tornare a come eravamo prima. Siccome il tempo non si ferma, è meglio viverlo questo momento e quello che verranno e allora ho provato ad andare nel futuro, ho fatto un podcast, ho incontrato gente che è esperta di intelligenza artificiale, di robot, del cibo del futuro, penso a Farinetti. Ho messo insieme tutto questo e ho capito che in fondo, tanto male non sarà questo futuro, l’importante sarà esserci". Tra macchine volanti e robot, sono nati anche nuovi personaggi, dove li ha trovati? "Le persone non spariranno, forse cambieranno. Di certo il mio non è uno spettacolo di fantascienza, perché quello che racconto sarà, e nemmeno Superquark perché fa molto ridere. Un personaggio l’ho portato, è un tizio che parla coi marziani, che sa dei poteri forti e di tutta quella roba lì". La verità è che Giorgio Panariello si diverte molto sul palco: "Ah, quello sì, tanto. Finché mi diverto io vado avanti e questa è una nuova sfida che mi piace. Abbiamo costruito lo spettacolo anche con l’intelligenza artificiale, ci saranno delle sorprese, mi auguri che i fermani non stiano fermi e verranno a vedermi partire, da Fermo sempre". L’organizzazione è del comune con Elite Agency group, biglietti su TicketOne e alla biglietteria del teatro. Angelica Malvatani

