’Panchester United’ alle finali nazionali. Il walking football parla ancora fermano

La ‘Panchester United’ squadra fermana di walking football sarà protagonista delle Finali Nazionali 2023 del Progetto CSAIN EurAmbienteSport di Walking Football, domani e domenica, nella splendida cornice del Centro Sportivo Dabliu a Roma. Saranno in gara 16 squadre (13 società da 6 regioni italiane, ndr) suddivise in 4 categorie di età: Over 40 femminile; per il settore maschile, Over 60 e Over 67 oltre alla Over 50 in cui la Panchester United parteciperà, nel girone all’italiana, insieme a Pro Calcio Ascoli, Vicenzo Rolando Alessandria e Marilyn Food Parona. "Il Progetto CSAIN EurAmbienteSport, iniziato nel gennaio 2023, annovera società di 11 regioni e 20 province- ha spiegato il portavoce del gruppo e consigliere nazionale Fabio Belà- stiamo lavorando affinchè il walking football venga riconosciuto come disciplina sportiva ufficiale dal Coni, Fgci e ministero dello sport i cui delegati, durante la manifestazione romana, avranno modo di attenzionare lo svolgimento delle gare. Il nostro augurio è che i nostri atleti, capitanati da Enrico Matteucci, portino a casa il titolo nazionale colorato di giallorosso".

g.c.