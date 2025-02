Panchina degli innamorati e caccia al tesoro in centro

Animazioni organizzate dalla Pro Loco cittadina sono in programma oggi, in occasione della ricorrenza di San Valentino, il santo protettore degli innamorati. Questa mattina dalle ore 10 alle ore 12 grande caccia al tesoro per le vie del centro di Porto San Giorgio, zona stazione ferroviaria. Poi nel pomeriggio a partire dalle ore 16,30 laboratorio ricreativo per la realizzazione di bigliettini di San Valentino, dove sarà possibile scattare foto uniche sotto l’arco di Cupido e ricevere una foto ricordo stampata con la Polaroid. Dalle 18 alle 18,30 chiusura in allegria con la baby dance in compagnia della mascotte Chase, il cane poliziotto di Paw Patrol. In piazza sarà sempre possibile scattare un selfie sulla panchina dell’amore appositamente allestita dagli organizzatori di questa bella giornata di festa. In contemporanea sarà in corso di svolgimento sul viale Bozzi il mercatino dell’artigianato, tipicità ed hobbistica, con animazioni per i più piccoli proposte dall’associazione degli albergatori Ataf.