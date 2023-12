Panchina gialla per i diritti

Il Tavolo della Legalità della Provincia, insieme ad Amnesty International, Antigone Marche, Emergency, l’Università della Pace e il Cvm nel primo pomeriggio di ieri, in collaborazione con l’amministrazione ha installato nel parco della vecchia stazione ferroviaria, una panchina gialla, realizzata da uno studente dell’Ipsia e da uno del liceo Classico: "Una panchina gialla – ha detto la referente del tavolo della legalità, Maria Alessandra Mancini - come simbolo di tutte le trasgressioni dei diritti umani che purtroppo avvengono ogni giorno ed in ogni ambito". All’installazione hanno partecipato alcuni studenti dell’isc Nardi e del Liceo Artistico.