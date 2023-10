Panchina rossa, donazioni e volontari

Un venerdì dedicato alla sensibilizzazione per il volontariato e all’impegno civico con l’iniziativa ‘Un dono per la vita’. Grazie alla collaborazione fra amministrazione, volontari di pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, alla sezione locale dell’Avis e dei comitati provinciali di Admo e Aido, si terrà oggi a Monte San Pietrangeli un doppio appuntamento. Si parte alle 21 presso la sede dell’Avis in località borgo Regina Margherita per l’inaugurazione della panchina rossa dell’Aido; seguirà alle 21.30 al centro culturale polivalente San Giovanni un incontro dibattito dedicato ai valori del volontariato e della donazione; con vari ospiti e relatori.