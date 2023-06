Panchine smart in due parchi con tanto di ricarica

Istallate nei giorni scorsi in due parchi di Montegiorgio due nuove panchine smart predisposte per la ricarica di apparecchi digitali, che potranno consentire letture, attività di svago e anche di studio all’aperto. Le due panchine sono state alloggiate una nella frazione di Piane presso nel parco fitness allestito da qualche mese in via Einstein, l’altra nel nuovo parco fitness Tignum inaugurato da circa un mese nel capoluogo. "Le panchine sono state finanziate tramite il progetto nazionale a cui avevamo aderito e per cui siamo stati inseriti nell’elenco delle ’Città che legge’ – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita –. Le panchine sono completamente autonome, alloggiano al loro interno dei pannelli fotovoltaici che consentono tramite un semplice cavo Usb di ricaricare apparecchi digitali: cellulari, tablet, pc portatili ed e-book in questa maniera chiunque può sfruttare queste postazioni per socializzare, leggere un libro su piattaforme digitali, giocare, fare piccole ricerca all’aria aperta e magari in compagnia". Piccole iniziative che possono tornare utili a chi frequenta questi luoghi: giovani, ma anche adulti che praticano sport o mamme con i piccoli.

a. c.