Pannelli informativi per la viabilità a Porto San Giorgio

Installati in varie zone della città di Porto San Giorgio quattro pannelli luminosi informativi: "Allo scopo di comunicare: messaggi di pubblica utilità, di emergenza e traffico"

ha reso noto l’assessore ai lavori pubblici, viabilità e vice sindaco Lauro Salvatelli, dopo aver effettuato ieri mattina il sopralluogo per individuare le postazioni precise in cui montare i quattro pannelli: "La loro gestione – aggiunge Salvatelli - avverrà da remoto: gli strumenti ci consentono di diffondere messaggi di pubblica utilità e di sicurezza in caso di emergenze, comunicazioni di protezione civile ad eventuale chiusure per eventi". Sono stati posti: due a nord sulla strada statale adriatica, uno in via Marche ed uno sul lungomare Antonio Gramsci: "Collocati in una delle zone-chiave del nuovo assetto viario, indicheranno anche il divieto d’accesso per i mezzi pesanti diretti verso il lungomare Sud", conclude l’assessore Salvatelli.