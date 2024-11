Pannofino sul palco con ’Chi è io?’ inaugura la stagione al Cicconi

Prende il via stasera, la stagione teatrale del Cicconi, con lo spettacolo ‘Chi è io?’ con Francesco Pannofino. "Una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti" è l’insolita ma calzante presentazione di questa pièce divertente e metafisica, uno show televisivo un po’ trash e di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti e si rincorrono le grandi domande della vita: può l’amore essere più forte della morte? Cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Il ruolo di protagonista è affidato a Francesco Pannofino, attore noto e apprezzato sia come uomo di teatro, come di cinema e televisione oltre a essere un doppiatore (di Tom Hanks in Forrest Gump, Denzel Washington, George Clooney ed altri) dal riconoscibilissimo timbro vocale. Con lui, sul palco del Cicconi anche Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino. Biglietto: platea 25 euro; galleria 22 euro. Info: 347.6467171 e 071.2072439. Inizio ore 21,15.