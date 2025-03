Paola Arma torna nel suo ospedale dopo il sisma

C’era Paola Arma quella notte dell’agosto 2016, la notte in cui il terremoto ha cancellato la storia dell’ospedale di Amandola. Era in corsia, nel reparto di medicina interna allora diretto da Gualtiero Zega, ha vissuto la paura, la disperazione, l’energia di dover far fronte ad un’emergenza e poi gli anni al Murri. Oggi Paola Arma diventa la guida del reparto che torna ad Amandola, a breve gli ultimi passaggi per far ripartire l’unità operativa, probabilmente dal prossimo maggio, con quattro medici, 13 infermieri, 6 Oss, 15 posti letto per acuti e 10 di lungodegenza: "Apriamo un nuovo capitolo, spiega il direttore generale Roberto Grinta, il primo pensiero va al dottor Zega che ha retto il reparto per anni. Con Paola Arma vogliamo dare continuità, Amandola ha autonomia gestionale, clinica ed economica e afferisce al dipartimento medico diretto da Stefano Angelici, con la collaborazione con il dipartimento emergenza urgenza. Arma è grande professionista con ottime capacità umane e relazionali che sono doti importanti nella gestione di una unità operativa complessa, primo tassello di quello che sarà la nuova medicina di Amandola che presto si trasferirà nel nuovo ospedale. Già partite le richieste di disponibilità da maggio degli infermieri e oss che servono per il gruppo di lavoro, verranno presi da una graduatoria di concorso o da una richiesta di mobilità, tutti a tempo indeterminato, per fidelizzare i professionisti in quel territorio dove hanno manifestato la volontà di andare. È normale che iniziamo a pensare di potenziare tutta la diagnostica, non solo lunedì mercoledì e venerdì ma cinque giorni la settimana". Paola Arma si dice fiera di questo traguardo: "Da domani si parte con un lavoro nuovo importante che mi vede con il mio gruppo far parte di un momento storico fondamentale per il territorio di Amandola e la sanità fermana in generale. Seguirò il trasferimento che avverrà secondo i tempi e le naturali procedure, nel 2009 ho lavorato ad Amandola e sono 16 anni di lavoro per me sempre in quel gruppo. Daremo il via ad un servizio di ricoveri per patologie acute di natura internistica di media intensità, mantenendo i rapporti con l’ospedale di Fermo". Amandola organizzerà anche servizi ambulatoriali di medicina interna e vascolare, per cominciare, c’è bisogno di una rete importante sul territorio per coprire le esigenze di una popolazione che è per il 40 per cento quasi ultrasessantacinquenne. La primaria Arma, che nasce geriatra, aggiunge: "Senza umanità non si raggiunge in pieno l’obiettivo, in questi anni ho colto questa esigenza. Abbiamo la necessità di rafforzare il rapporto con il territorio, di costruire una nuova comunicazione e condivisione, anche con i famigliari dei malati".

Il direttore del dipartimento medico Stefano Angelici spiega che l’ospedale di Amandola è stato sempre capace di dare risposte alla popolazione, fino al momento del terremoto era punto di riferimento per tutti i paesi della montagna: "La tenacia del sindaco e di tutta la popolazione e dell’area oggi porta ad una nuova risposta, la dottoressa Arma è la fisiologica continuazione del percorso intrapreso. La popolazione cambia, è invecchiata, più esigente, il tessuto sociale meno forte, soprattutto in quelle zona, noi dobbiamo dare risposte a tutt". La funzione organizzativa di Amandola sarà curata da Sandra Rafaiani che in quel paese è nata, ha vissuto le ferite del sisma e oggi si emoziona nel far parte di una storia tutta nuova che ricomincia, da quelle macerie, nel cuore della montagna.

Angelica Malvatani