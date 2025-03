Paola Giosuè presenta ‘Autismo E’… Questioni di neurodivergenze’

Appuntamento speciale alla ‘Falerionteca’ di Piane di Falerone, centro polifunzionale gestito dall’associazione ‘Anffas Fermana, dove oggi alle 16,30 sarà presentato il libro ‘Autismo E’… Questioni di neurodivergenze’ di Paola Giosuè. L’evento si terrà nel centro sito in via Brodolini dove l’autrice racconterà come è nato questo libro. "Scrivere un libro che tratta di autismo è un azione che necessita di tanta partecipazione – spiega Paola Giosuè - coinvolgimento totale in corpo, cervello e spirito. Voglio essere la voce di coloro che non possono esprimere ciò che capita nei loro corpi". Una bella occasione per affrontare in maniera consapevole, precisa ma anche con un cesto senso di liberà una sindrome che spesso si sviluppa in precocemente compromettendo la comunicazione verbale e corporea e creando disagi per l’interazione sociale. L’incontro è ad ingresso libero.