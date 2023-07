Paolo Nicolai lascia gli organismi dirigenti del Pd, "Mettiamo al centro i problemi della classe media"

"Mi sono dimesso dagli organismi dirigenti del Pd pur rimanendo tesserato e amministratore locale: così Paolo Nicolai, già segretario provinciale dem, oggi consigliere comunale di minoranza, che annuncia una presa di posizione non senza sofferenza. Nicolai ribadisce che la sua decisione non si lega a problematiche locali ma temi squisitamente nazionali: "Molte cose ci sarebbero da dire, a partire dal poco spazio, da Zingaretti in poi fino alla Schlein dato alla cosiddetta parte della sinistra social-liberale, come se qualsiasi cosa facesse riferimento a quelle posizioni sia oramai da aggredire, vituperare, tenere lontano". Nicolai sottolinea che il partito cade spesso sotto il gioco della destra: "Finiamo per contorcerci su discussioni inutili, abbiamo lasciato uno spazio enorme del paese alla Meloni e non ce ne stiamo accorgendo. Non stiamo coinvolgendo, ci avviamo ad una settorizzazione del nostro messaggio politico, peraltro disorientato. Non mi trovano d’accordo le posizioni confuse legate al nostro posizionamento internazionale. Non mi trova d’accordo soprattutto il modo con cui approcciamo questioni importanti come la giustizia, le riforme fiscali e del lavoro, riducendoci molto spesso a criticare l’avversario politico in modo asfittico ed indignato senza avanzare nessuna seria proposta complessiva e di visione. Io non mi sono mai mosso da lì, non ho mai rinnegato la mia appartenenza, per via dei ruoli che ricoprivo all’interno degli organismi di partito non ho mai criticato pubblicamente segretari che poco condividevo in questi anni". Secondo Nicolai la soluzione sta nel rilancia un progetto riformista, progressista e democratico fatto di contenuti veri: "mettendo al centro i problemi della classe media italiana motore per il vero rilancio dell’ascensore sociale, senza aver paura di affrontare la globalizzazione e l’evoluzione tecnologica come opportunità ma anche come portatrice di problemi reali".