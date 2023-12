Paoloni nuovo priore di contrada Pila

Se i Priori delle contrade Campolge, Fiorenza e Torre di Palme rispettivamente Emiliano Foglini, Luigi Volpi e Samuele Bruni sono stati riconfermati, in casa Pila, vincitrice del Palio 2023 dopo 41 anni di attesa, Francesco Catini ha passato il testimone a Pier Paolo Paoloni, già membro del direttivo. "Grazie - ha dichiarato Catini - una parola sola, per esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che ho incontrato in questo percorso. È arrivato il momento dei saluti: essere stato alla guida di contrada Pila per sette anni è stato un privilegio e un onore. Ripenso a giorni, serate, cene, lavoro, momenti di divertimento, sacrifici ma anche emozioni. La nostalgia per ciò che si conclude accompagna la serenità e la soddisfazione per ciò che insieme abbiamo costruito: qualcosa di grande cui il nuovo Priore Pier Paolo darà nuovi stimoli ed energia. In molti, grazie alla vittoria del Palio, hanno compreso la forza e la determinazione della ‘più bella figlia di questa città’ che rimarrà per sempre la mia seconda famiglia". Il direttivo della contrada del Mascherone, insediato da qualche giorno, è già a lavoro per l’organizzazione della Cena di Natale: "Sento ancora l’emozione del giorno del giuramento quando con grande orgoglio ho assunto il ruolo di Priore - ha ricordato Paoloni -. Da oggi, accanto a me, in veste di vice priore, ci sarà Simone Fares. Ringrazio chi mi ha preceduto per essersi speso nel riportare a casa il drappo".

Gaia Capponi