Papà e figli puliscono la spiaggia della pineta nord

In occasione della Festa del Papa, il ‘Centro Bilingue 0-6 anni’, centro per l’Infanzia con sede principale a Ponzano di Fermo ma con sedi dislocate sul territorio provinciale ha organizzato sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio una tappa del campionato di ‘Plogging with dad’. Un nutrito gruppo di papà e bimbi, con l’aiuto di molte mamme, si sono sfidati nella raccolta dei rifiuti, con l’intento di sensibilizzare i piccoli al rispetto per l’ambiente. Campo di gara la spiaggia antistante la pineta nord, muniti di guanti e sacchetto, avevano a disposizione 20 minuti per raccogliere la maggior quantità di rifiuti possibile. Allo scadere del tempo, un’apposita giuria formata dalle educatrici dEL Centro Bilingue, ha pesato i vari sacchetti decretando il papà vincitore. In soli 20 minuti sono stati raccolti: 9 chili di vetro e alluminio; 7 chili di plastica, 46 chili di materiale indifferenziato, equivalente di 383 chili di anidride carbonica in meno immessa nell’ambiente. Le educatrici del Centro Bilingue, sempre disponibili nel sostenere le iniziative del centro per l’Infanzia, ha ringraziato i partecipanti e vista la riuscita dell’evento ha già invitato tutti alla prossima edizione di ‘Plogging with dad’.

a. c.