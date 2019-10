Fermo, 12 ottobre 2019 - Una magia custode di meraviglia divina, che sprigiona sorrisi e fa sentire uomini protetti dallo stesso cielo. E’ quanto ispira la fotografia che ritrae papa Francesco e Padre Gianfranco Priori, rettore del santuario della Madonna dell’Ambro, in arte Frate Mago. Due uomini, prima che un papa ed un frate, ispirati dal sommo bene che si manifesta ovunque, anche in un «tre di denari» finito magicamente sotto la papalina di Francesco per magia del frate, e nella consegna di una lettera d’invito destinata proprio al papa, a visitare il santuario della Madonna dell’Ambro.

C’è tutto questo nell’ennesima magia di Frate Mago. Padre Priori, che proprio ieri ha festeggiato il suo 66° compleanno, giovedì è stato ricevuto in sala Nervi in Vaticano per l’udienza privata con il Papa, riservata ai circa settanta frati Cappuccini della regione Marche. L’incontro si è aperto con una catechesi improntata sul dialogo «fatta in modo cordiale – dice padre Gianfranco – come solo papa Francesco sa fare» per poi proseguire con l’offerta dei doni della terra marchigiana e quelli provenienti dai luoghi del mondo in cui i Cappuccini sono in missione. Tutto è diventato straordinario, però, nel momento in cui Frate Mago è stato invitato a fare qualche gioco di magia per il Papa.

«Prima ho chiesto a Francesco se si ricordava del nostro primo incontro avvenuto tempo fa a Santa Marta – racconta – e lui ha risposto di sì. Poi ho iniziato a fare un gioco con il mazzo delle nostre carte piacentine. Ho chiesto al papa se le conoscesse. «Si adoperano anche in Argentina» ha risposto. Poi gli ho mostrato tutte le carte chiedendogli di pensarne una, senza toccarla. Ho messo il mazzo nelle sue mani e ho chiesto di pronunciare al pubblico la carta pensata. E lui ha detto «Il tre di ori». A quel punto ho impugnato la papalina, sotto la quale c’era la sua carta. E’ scoppiato in un sorriso bellissimo poi ha detto: «Bravissimo! Ma tu sei un diavolo!».

Papa Francesco ed i frati Cappuccini hanno poi proseguito la giornata condividendo il pranzo, mentre Frate Mago ha donato ancora la meraviglia della magia, con i suoi giochi di prestigio e Papa Francesco ha autografato il libro che racconta la storia di vita di Frate Mago, che porta l’omonimo titolo ed è stato scritto dal giornalista Vincenzo Varagona.

Ma la magia più bella di Frate Mago è stata la consegna a Francesco, di una lettera, in cui ha presentato al Papa il santuario della Madonna dell’Ambro invitandolo a fare visita nel luogo ai piedi dei Sibillini. Poche parole, pregne di senso di vita che accomuna, filtrato dal cuore di un frate, che è riuscito a far comparire «il tre di ori» sotto la papalina di Francesco, conquistandone sorriso e stima mentre continua a far sentire tanti uomini sotto lo stesso cielo.