Parcheggi a pagamento, è caos per le maxi multe

Scoppia il ‘caso’ dei parcheggi a pagamento dove, per chi non paga la sosta, da venerdì non scatta più la sanzione di 7 euro, ma la multa dell’ausiliario della Heasy Help, ditta che ha in concessione le aree di sosta. Una multa da 42 euro, (29,90 se pagata entro 5 giorni) cui va sommata la percentuale della tariffa oraria evasa così come fissata dal nuovo codice della strada che, in realtà, doveva entrare in vigore già da febbraio 2025. E’ invece avvenuto che la concessionaria, subito invitata dalla Polizia Locale ad adeguarsi, ha dovuto aggiornare i palmari ed ha attivato il nuovo Codice da venerdì. Il tutto senza darne comunicazione né ai cittadini (magari con un avviso sui parcometri), né alla polizia locale, né agli amministratori comunali che non hanno competenze su aree di sosta date in concessione (peraltro prorogata fino a fine anno). Così, non appena i cittadini si sono ritrovati sanzionati con cifre ben più ingenti dei soliti 7 euro, si sono scatenate le proteste.

"Ho appreso solo venerdì pomeriggio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada che prevede l’adeguamento alle tariffe nazionali dei parcheggi a pagamento. Norme – spiega il sindaco Gionata Calcinari – applicate da venerdì, a mia insaputa, della giunta e dei consiglieri. Un’attivazione, obbligatoria che arriva subito dopo il mio insediamento e senza alcun preavviso: una coincidenza alquanto strana. Mi sono attivato per chiederne conto alla Polizia Municipale e ho chiesto alla ditta un minimo di elasticità e comprensione. Ma prenderemo adeguati provvedimenti".

In campagna elettorale, Calcinari aveva affrontato la questione parcheggi a pagamento che va rivista: "E’ quello che intendiamo fare, previa riunione con residenti e commercianti che convocheremo nei prossimi giorni". "Era stato richiesto un adeguamento alla concessionaria fin dall’entrata in vigore del nuovo codice" spiegano il Comandante e la Polizia Locale precisando "di non avere alcuna responsabilità sul ritardo con cui è avvenuto, né sui tempi tecnici che sono stati necessari. L’accertamento delle violazioni nelle aree in concessione non è di nostra competenza. Condivisibile che una opportuna pubblicità poteva esser fatta dalla ditta che tuttavia non ha alcun obbligo in tal senso".

Marisa Colibazzi