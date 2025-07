Parcheggi a pagamento, il Pd attacca Calcinari

Tiene banco la questione dei nuovi sistemi di sanzioni per la mancata sosta, così’ come disposti dal nuovo codice della strada. Così come aveva annunciato il sindaco, Gionata Calcinari, è stata convocata all’auditorium ‘Giusti’ una assemblea pubblica con residenti e commercianti del capoluogo (unica zona dove insistono i parcheggi a pagamento) per un confronto sul tema parcheggi. Intanto, il Pd, attacca: "Pensavamo e speravamo in un inizio diverso da parte della giunta del sindaco Gionata Calcinari, ma il vizio della destra è sempre quello: al primo problema la colpa è sempre di chi c’era prima, e poco importa se sia l’amministrazione Pignotti o il Commissario Prefettizio. A questo leit motiv, se ne aggiunge poi pericolosamente un altro: il complotto interno". Secondo il Pd, "il sindaco dà la colpa al Commissario Prefettizio per non aver introdotto la nuova normativa del Codice della Strada prima del suo insediamento, poi al capo della polizia municipale per non averlo informato. Ora, visto che il nuovo codice della strada è un provvedimento del ministro Salvini, governo Meloni, ci saremmo aspettati che Calcinari, non solo ne fosse a conoscenza, ma lo rivendicasse come il primo risultato tangibile della ‘filiera’ piuttosto che dare la colpa ad altri".

Il Pd rircorda a Calcinari che, nel suo programma, aveva previsto l’abolizione dei parcheggi a pagamento e la reintroduzione del disco orario, unica possibilità per i Comuni di evitare le nuove sanzioni e chiede? "Perché l’invettiva verso un dirigente, che non ha alcuna responsabilità nell’applicazione di una legge statale, né nella gestione dei parcheggi a pagamento affidati a una ditta esterna? È in vista uno spoil sistem? Siamo di fronte a due pesi e due misure nei confronti dei dipendenti. Nel caso del finanziamento perso per la scuola di Cascinare dove ‘l’errore tecnico’ è evidente, si è sorvolato, additando inesistenti responsabilità politiche e così anche sul fatto che la notizia è stata tenuta nascosta in campagna elettorale. Come mai l’amministrazione non ha avuto nulla da dire sul comportamento di questi dipendenti? Per usare un termine caro alla Meloni, c’entra forse ‘l’amichettismo’?". Caustica, la replica di Calcinari alle prime schermaglie del Pd: "Quale Pd parla? Quello che non è neanche rappresentato in consiglio comunale, perché bocciato dagli elettori? Stiamo lavorando per risolvere questioni ereditate".

Marisa Colibazzi