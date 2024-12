Parcheggi e illuminazione affidati alla multiservizi

"Il distributore di gasolio è stato affidato alla Sgds la società partecipata che ha le capacità di gestire più servizi: carburante ora, e poi parcheggi a pagamento e poi pubblica illuminazione". Intervenendo sabato scorso al taglio del nastro della pompa di gasolio tornata in funzione nel porto peschereccio il sindaco Valerio Vesprini ha annunciato che l’amministrazione comunale ha in programma di affidare in house alla società partecipata Sgds multiservizi ’i parcheggi a pagamento’ e ’la pubblica illuminazione’, che si aggiungono ai servizi ad essa già attribuiti e che sono: l’igiene pubblica, la farmacia comunale, la refezione scolastica, la distribuzione del gas metano e, da sabato, la pompa di gasolio. Salta agli occhi che tra gli affidamenti non vi sia quello del porto la cui gestione è da garantire nel caso si rendesse effettiva la decadenza della concessione demaniale. le ipotesi erano: la gestione del comune diretta o tramite una partecipata, oppure l’affidamento a soggetti esterni. Tali ipotesi sono cadute e, come precisa il primo cittadino: "L’affidamento avverrà con un’evidenza pubblica". Intanto è necessario ed urgente che si ponga finalmente mano alla sistemazione e riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione: impianti obsoleti, responsabili di consistenti consumi energetici, di black out, di intensità luminosa fioca e quindi con una città buia e pericolosa da frequentare già all’imbrunire. L’ex sindaco, Nicola Loira, cercò di risolvere la questione proponendo un project financing e bandendo una gara di appalto dei servizi di gestione, illuminazione, manutenzione, fornitura di energia elettrica. Il progetto prevedeva la sostituzione dei 3.722 corpi illuminanti esistenti con luci a led, delle armature, della rete di linee e dei quadri elettrici ed anche dei pali. Sui nuovi impianti poteva essere installata la tecnologia avanzata, smart city. Ma l’appalto, a cui hanno partecipato due ditte non è andato a buon fine anche perché la nuova amministrazione comunale lo ha ritirato, dichiarando che avrebbe affidato il progetto alla Sgds. E’ passato circa un anno da allora ma la l’illuminazione non ha effettuato passi in avanti, anzi se possibile peggiorata. La speranza è che con la dichiarazione di sabato scorso il sindaco, Valerio Vesprini, abbia inteso riprendere la questione e rilanciarla. Silvio Sebastiani

Silvio Sebastiani