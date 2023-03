Parcheggi per disabili personalizzati

Parcheggi per disabili personalizzati nelle aree cittadine ad alta densità di traffico e abitativa, caratterizzate dalla presenza di uffici pubblici, o servizi, anche di carattere turistico, ricettivo, balneare. In pratica, con una recente deliberazione, la giunta comunale ha stabilito la possibilità per i cittadini che ne hanno diritto, di richiedere un parcheggio per disabili ma personalizzato, vale a dire individuabile da una apposita segnaletica in cui vengono indicati gli estremi del soggetto autorizzato che, pertanto, sarà l’unico a poterci parcheggiare. "Siamo sempre stati vicini a questioni che riguardano le fasce più deboli della popolazione. Negli anni, è emersa questa nuova esigenza dovuta al fatto che – spiegano il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore alla viabilità, Vitaliano Romitelli - spesso nelle zone ad alta densità abitativa e di traffico, gli stalli per disabili erano spesso occupati da un’utenza ‘di passaggio per cui i residenti non riuscivano a trovare un posto auto". La delibera appena adottata va a risolvere questa problematica che era stata sollevata da diversi cittadini. "Ciò non significa che diminuiranno i parcheggi per disabili liberi poiché, per ogni stallo personalizzato che sarà realizzato, nella stessa area se ne creerà un altro, sempre per disabili ma di libero utilizzo per quanti sono autorizzati" aggiungono. Entrando più nello specifico, creare un parcheggio per disabili personalizzato, vicino alla porta dell’abitazione di un autorizzato, significa agevolare il suo rientro, "rappresenta un segno di civiltà verso persone con seri problemi di mobilità fisica, che vanno aiutate e agevolate il più possibile". Nell’atto che istituisce ufficialmente questo tipo di sosta, figurano 25 zone della città, compreso il centro città e tutto il lungomare.

Marisa Colibazzi