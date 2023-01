Fermo, parcheggi e viabilità: rivoluzione in via Murri

L’ingresso dell’ospedale in via Murri

Fermo, 24 gennaio 2024 – Una piccola rivoluzione, per rendere più semplice la vita a chi si trova, suo malgrado, a dover frequentare l’ospedale Murri. Ci sta lavorando l’amministrazione comunale, con il comando della polizia municipale, con l’Asite, la Steat, l’azienda sanitaria territoriale. Ieri il comitato dei cittadini del fermano per la sanità ha chiesto un incontro proprio per sollevare alcune questioni e capire le prospettive.

La novità più significativa, a partire presumibilmente da marzo, riguarderà la circolazione intorno ai parcheggi, le auto potranno entrare da via Mistichelli verso via Gigliucci per poi svoltare a destra verso il parcheggio e uscire proprio al parcheggio. Di contro, si salirà per via degli Scavi Archeologici, sempre verso via Gigliucci, per rendere più visibile anche il parcheggio privato sottostante, quello che affaccia su via Forlanini e in via Beni.

Un parcheggio sempre deserto, colpa della tariffa oraria abbastanza alta, e tutto da sfruttare per chi deve andare in ospedale, servito da un comodo ascensore. Racconta per il comitato Bruno Nepi: "Se ne stava parlando già due anni fa, perché il problema parcheggi per il Murri è veramente significativo. Oggi finalmente, dopo l’emergenza pandemia, siamo tornati a vederci e abbiamo potuto rappresentare diverse questioni che sono state recepite per la polizia municipale da Fabrizio Seghetta, molto attento e preparato sulla questione".

Il comitato ha spiegato che gli utenti dell’ospedale hanno bisogno di sentirsi accolti anche per quanto riguarda la sosta, di fronte all’ingresso dell’ospedale servirebbe uno spazio per la sosta breve, per consentire a chi non cammina bene di scendere, e magari la sistemazione di una pensilina per chi aspetta il bus. Con la Steat si è ribadito che la navetta non ha una grande utenza, forse si potrebbe optare per mezzi più piccoli. L’essenziale, spiega ancora Nepi "è che i dipendenti dell’ospedale abbiano una zona dove parcheggiare che non occupi posti per gli utenti. La maggior parte di loro parcheggia vicino alla piscina e poi sale in navetta ma ci sono a disposizione anche i parcheggi di via Salvo D’Acquisto e anche quello a pagamento di via Forlanini potrebbe essere usato con un abbonamento conveniente". Presente l’assessore alla viabilità Torresi.

Si è ribadita la necessità di sistemare la segnaletica e di migliorare tutta la gestione della sosta a pagamento: "Ad oggi l’azienda sanitaria di Fermo – ha detto – ci ha comunicato che la procedura per il rinnovo delle modalità di fruizione del parcheggio interno sono in fase di delibera, anticipando quali saranno le modifiche e cambiamenti che verosimilmente verranno dalla stessa eseguiti quali, in via del tutto esemplificativa ma non esaustiva: automazione del sistema di pagamento, installazione di un semaforo indicante il numero dei posti liberi. La Sesa srl, proprietaria del parcheggio a pagamento, ha comunicato la volontà di un adeguamento dei prezzi e degli abbonamenti per i dipendenti del nosocomio e altri utenti. Un incontro molto proficuo, ne seguiranno altri, con la grande disponibilità di tutte le parti in causa".