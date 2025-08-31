Parcheggio all’ex Fim, polemica sull’arretramento

Del possibile arretramento della recinzione dell’ex Fim per consentire di ricavare utili parcheggi regolamentari e sicuri per le auto (che, invece, continuano a sostare in maniera irregolare a ridosso della rete) si era parlato già nel giugno 2022, su iniziativa del consigliere Giorgio Marcotulli di Fd’I. Poiché ancora la recinzione è rimasta al suo posto, l’argomento viene ora ripreso dai consiglieri Pd, Annalinda Pasquali e Daniele Stacchietti nell’interrogazione cui gli amministratori sono chiamati a dare risposta nel consiglio comunale del 4 settembre.

"A sostegno della proposta, Marcotulli riportava l’informazione di un utile confronto avuto col dirigente provinciale del settore ambiente gestione rifiuti e bonifica siti inquinati, a seguito del quale Marcotulli, oggi anche vicepresidente provinciale, dichiarava di apprendere che il tratto prospiciente la via pubblica non era inquinato, deducendo e affermando che si potesse modificare la perimetrazione di bonifica e che il Comune potesse autorizzare l’arretramento, valutando la realizzazione di una cinquantina di stalli di sosta".

La questione era stata ripresa nel marzo 2024 con l’amministrazione comunale "che, sulla stampa, si dichiarava intenzionata a capire se ci fossero le condizioni per l’arretramento della rete perimetrale e, addirittura, farlo in tempi brevi, per l’avvio della bella stagione, e ottenere più parcheggi, evitando disagi a bagnanti e concessionari".

Questi gli antefatti, richiamati dai due consiglieri di minoranza considerando anche che, a un anno e mezzo da quelle dichiarazioni, ci sono state conferenze di servizi sull’ex Fim, "ma né il sindaco né il capogruppo Marcotulli, sono tornati pubblicamente sull’argomento".

Cosa chiede il Pd? "Come mai non ci sono state nuove informative per l’arretramento della recinzione, visto il convincimento e il possibilismo dichiarato da Marcotulli? Che ha fatto l’amministrazione per capire se ci sono le condizioni per l’arretramento della rete perimetrale? Sono stati acquisiti pareri tecnici al di fuori delle Conferenze dei Servizi? Se la modifica della perimetrazione dell’area di bonifica, secondo il capogruppo e le informazioni dell’amministrazione, risulta tecnicamente possibile, cosa ha impedito di procedere all’arretramento, nonostante le dichiarazioni e la disponibilità manifestata dal Comune?"

m.c.